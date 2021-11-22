Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые в том числе используются микробизнесом для «серой» оплаты товаров и услуг, «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в «набеги» на бытовую деловую активность», считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
«Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания», — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос, как ФНС относится к таким трансакциям. «Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов», — подчеркнул он.
В октябрьском исследовании Московская школа управления «Сколково» оценила, что оплату за товары или услуги через банковские переводы принимают 27% представителей малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг. Большинство таких переводов проходит через СберБанк (81%), 5% приходится на карты ВТБ, 3% — Тинькофф Банка, еще 2% — Альфа-Банка, у остальных — менее 1%.
Эксперты допускали, что такая оценка может быть даже заниженной, поскольку в ходе официального опроса не все предприниматели могли захотеть раскрывать подобную информацию. В то же время часть таких оплат предприниматели уже после получения перевода могут проводить через кассу, отмечала руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.Пандемический кризис, с одной стороны, привел к увеличению рисков в определенных отраслях экономики, прежде всего в малом и среднем бизнесе, но, с другой стороны, вызвал феноменальный рост объема безналичных платежей, то есть «обеспечил одновременное очищение налоговой базы из-за вынужденного перехода в электронную форму расчета», сказал глава ФНС. При этом налоговая служба понимает, что есть и рост объема наличности, добавил он.
В ЦБ пояснили, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.