Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые в том числе используются микробизнесом для «серой» оплаты товаров и услуг, «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в «набеги» на бытовую деловую активность», считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания», — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос, как ФНС относится к таким трансакциям. «Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов», — подчеркнул он.

В октябрьском исследовании Московская школа управления «Сколково» оценила, что оплату за товары или услуги через банковские переводы принимают 27% представителей малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг. Большинство таких переводов проходит через СберБанк (81%), 5% приходится на карты ВТБ, 3% — Тинькофф Банка, еще 2% — Альфа-Банка, у остальных — менее 1%.

Эксперты допускали, что такая оценка может быть даже заниженной, поскольку в ходе официального опроса не все предприниматели могли захотеть раскрывать подобную информацию. В то же время часть таких оплат предприниматели уже после получения перевода могут проводить через кассу, отмечала руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.