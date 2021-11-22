Райффайзенбанк снизил ставки по льготным ипотечным программам.

В частности, с 6,49% до 5,99% годовых снижена ставка по ипотеке с господдержкой и с 5,49% до 5,19% годовых — ставка по семейной ипотеке.

В рамках обеих программ заемщики могут оформить кредит на покупку квартиры в новостройке или строящегося таунхауса. По семейной ипотеке также можно рефинансировать кредиты, оформленные в других банках на эти цели.

Денежные средства по обеим программам предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога сроком до 30 лет. Максимальная сумма кредитования по семейной ипотеке составляет 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и области и 6 млн рублей в иных регионах. По ипотеке с господдержкой лимит единый по всей РФ — 3 млн рублей.

При отказе клиента от личного страхования применяется надбавка к ставке: 0,81 процентного пункта по семейной ипотеке и 1,5 п. п. по ипотеке с господдержкой.