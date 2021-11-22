Новый владелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) — казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest, — купивший недавно банк у ЦБ, намерен присоединить к АТБ небольшой по размеру банк, сосредоточенный на автокредитовании (Квант Мобайл банк, прежнее название — Плюс-банк), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к владельцу этих банков.

После завершения консолидации банк будет работать под единым брендом. Официальный представитель АТБ подтвердил факт объединения. Он заверил, что бренд АТБ сохранится. Pioneer Capital Invest не исключает и других покупок финансовых активов в России, сообщил представитель акционера АТБ.

По мнению партнера EY Геннадия Шинина, небольшой по размеру Квант Мобайл банк может влиться в бизнес АТБ как сегмент в части автокредитования: «Топ-менеджмент АТБ может попробовать развить автокредитование за счет своей клиентской аудитории на базе, доставшейся от родственного банка. Это направление стоит развить, чтобы занять в нем свою нишу в регионах присутствия АТБ». Для полноценных розничных игроков, у которых есть в том числе ипотека, автокредит — вполне логичное направление, добавил он, это популярный продукт, который при адекватном риск-менеджменте может быть прибыльным.

АКРА понизило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «BBB-(RU)» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «BBB-(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба АКРА.

Нередко банки покупаются ради недостающих компетенций либо клиентской базы и активов, напомнила старший кредитный специалист Moody`s Ольга Ульянова. Гипотетически, полагает она, банки могли развиваться самостоятельно, однако «есть ряд плюсов, которые играют в пользу объединения».

Прежде всего, это экономия на издержках, в том числе за счет содержания одной IT-системы, во-вторых, это выбор сильного бренда из двух, в-третьих, формирование единого казначейства, то есть привлечение средств в общий пул ликвидности, пояснила эксперт. Также, отметила она, наличие одного, но более крупного банка позволит держать меньший объем ликвидности, чем для двух отдельных банков. По оценке Ульяновой, бренд АТБ более известен и будет эффективнее с точки зрения продвижения банковских продуктов для широкого рынка, в том числе розничных.

Традиционно объединение банков занимает от полугода до года, отметил Геннадий Шинин. В отдельных случаях он может растянуться и на несколько лет, однако при объединении с монолайнером процесс может быть достаточно быстрым, уточнил он: «Самое сложное — технологическое объединение, которое включает в себя интеграционные процессы, в том числе по объединению IT-систем. Чаще всего оно завершается уже после юридического объединения».