Банк «Национальный Стандарт» с 22 ноября дополнил линейку вкладов специальными предложениями — вкладами «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Данные вклады можно разместить на срок 190 и 370 дней на сумму от 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Частичное изъятие денежных средств не предусмотрено», — говорится в релизе.
Доходность по вкладу «Зимний стандарт» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,65% до 8,00% годовых в следующих диапазонах:
- от 5 тыс. до 30 тыс. рублей — на 190 дней — 7,65%, на 370 дней — 7,75%;
- от 30 000,01 до 100 тыс. рублей — на 190 дней — 7,7%, на 370 дней — 7,8%;
- от 100 000,01 до 1 млн рублей — на 190 дней — 7,8%, на 370 дней — 7,9%;
- от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;
- от 100 000 000,01 и выше — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%.
Ставки по вкладу «Зимний стандарт онлайн» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,80% до 8,00% годовых в следующих диапазонах:
- от 5 тыс. до 30 тыс. рублей — на 190 дней — 7,80%, на 370 дней — 7,9%;
- от 30 000,01 до 100 тыс. рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;
- от 100 000,01 до 1 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;
- от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;
- от 100 000 000, 01 и выше — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%.
«В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида», — сообщили в финучреждении.
В случае досрочного изъятия суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 4% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.
«Заключение, расторжение договора вклада и проведение вкладчиком операций по вкладу «Зимний стандарт Онлайн» осуществляется исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк», — подчеркнули в банке, уточнив, что действующие ставки утверждены с 22 по 29 ноября 2021 года включительно.
Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца и в день возврата вклада. Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день, выплата начисленных процентов производится в следующий за ним рабочий день. Выплата процентов производится путем их присоединения к сумме вклада, уточнили в банке.