Банк «Национальный Стандарт» с 22 ноября дополнил линейку вкладов специальными предложениями — вкладами «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данные вклады можно разместить на срок 190 и 370 дней на сумму от 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Частичное изъятие денежных средств не предусмотрено», — говорится в релизе.

Доходность по вкладу «Зимний стандарт» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,65% до 8,00% годовых в следующих диапазонах:

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей — на 190 дней — 7,65%, на 370 дней — 7,75%;

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей — на 190 дней — 7,7%, на 370 дней — 7,8%;

от 100 000,01 до 1 млн рублей — на 190 дней — 7,8%, на 370 дней — 7,9%;

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;

от 100 000 000,01 и выше — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%.

Ставки по вкладу «Зимний стандарт онлайн» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,80% до 8,00% годовых в следующих диапазонах:

от 5 тыс. до 30 тыс. рублей — на 190 дней — 7,80%, на 370 дней — 7,9%;

от 30 000,01 до 100 тыс. рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;

от 100 000,01 до 1 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;

от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%;

от 100 000 000, 01 и выше — на 190 дней — 7,9%, на 370 дней — 8%.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

«В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида», — сообщили в финучреждении.

В случае досрочного изъятия суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 4% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

«Заключение, расторжение договора вклада и проведение вкладчиком операций по вкладу «Зимний стандарт Онлайн» осуществляется исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк», — подчеркнули в банке, уточнив, что действующие ставки утверждены с 22 по 29 ноября 2021 года включительно.

Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца и в день возврата вклада. Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день, выплата начисленных процентов производится в следующий за ним рабочий день. Выплата процентов производится путем их присоединения к сумме вклада, уточнили в банке.

