🔹 В России предлагают в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход физических лиц — с 4 тыс. до 10 тыс. рублей. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Доходы, не подлежащие налогообложению, были установлены в 2005 году, то есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке, говорится в документе.

🔹 Банки.ру определил десятку лучших предложений банков по рефинансированию. Несмотря на повышение ключевой ставки, рефинансирование остается одной из самых популярных банковских услуг. Банки.ру отобрал для вас десятку лучших кредитов на рефинансирование, которые можно оформить в банках Москвы. Лучшие предложения — у банков «Интеза», «Кубань Кредит», Энерготрансбанка, Интерпрогрессбанка, Газпромбанка, банка «Россия», ВТБ, Ситибанка, Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

🔹 ФНС планирует отменить декларации о доходах физлиц. НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию.

🔹 Банки столкнулись с резким ростом роботизированных атак на клиентов — их доля доходит до 90%. Также повысилась и интенсивность звонков тем лицам, кто уже попал в базу для обзвона, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Он отметил, что обзвон телефонных баз при помощи робота-помощника повышает охват жертв, а также снижает стоимость кибератаки. У роботизированных атак есть еще один плюс — таким звонкам население доверяет больше.

🔹 Глава ФНС исключил «набеги» налоговиков на переводы с карты на карту. Налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами, которые в том числе используются микробизнесом для «серой» оплаты товаров и услуг, «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в «набеги» на бытовую деловую активность», считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

