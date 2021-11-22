Абсолютное большинство россиян хотя бы раз сталкивались с финансовым мошенничеством, свидетельствуют результаты исследования Visa в России. В частности, 85% опрошенных получали звонки или сообщения от мошенников, попадали на поддельные сайты или иным образом контактировали со злоумышленниками.

Согласно результатам исследования, 8% опрошенных стали жертвами обманных схем и потеряли деньги, при этом каждый седьмой пострадавший не может объяснить, как данные их банковской карты стали известны посторонним. «Основная причина в том, что россияне плохо знают правила безопасного использования карт и не умеют противостоять психологическим манипуляциям, которые применяют мошенники», — прокомментировали в компании.

В Visa рассказали, какие схемы обмана чаще всего используют злоумышленники. Обычно держатели карт сталкиваются с мошенничеством по телефону и в Интернете. Мошенники звонят, чтобы якобы остановить подозрительную активность по карте —для этого они представляются сотрудниками банка, ЦБ или полиции и пытаются узнать код из СМС или заставить перевести деньги на так называемый «счет безопасности». Действуя в Интернете, мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести деньги на помощь нуждающимся.

Чаще всего (22%) жертвами обмана россияне становятся при попытке оплатить товары или услуги на поддельных сайтах. Другим распространенным способом мошенничества являются обращения от якобы знакомого человека в мессенджерах и соцсетях с просьбой одолжить деньги (в среднем 12%)

«Чтобы обезопасить себя от мошенничества, сегодня недостаточно полагаться только на технические средства. Человеческий фактор, к сожалению, является главной причиной, по которой многие люди становятся жертвами обмана. Изобретательность и владение навыками психологического манипулирования — вот что отличает современных мошенников, деятельность которых не знает границ. Бороться с социальной инженерией непросто, но возможно. Для этого необходимо разъяснять держателям карт, как действуют мошенники и как вести себя в подобной ситуации. Самое простое, что каждый может сделать, столкнувшись с мошенниками, — это прервать общение с ними: закрыть мошенническое письмо, уйти с поддельного сайта или сбросить звонок по телефону», — отмечает глава департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко.

Как показали результаты опроса, пандемия спровоцировала активизацию мошенников. Больше половины опрошенных стали чаще получать звонки и сообщения от злоумышленников, при этом представители старшего поколения отмечали этот факт чаще других. 5% респондентов впервые столкнулись с мошенничеством в этот период.

За время пандемии схемы, которыми пользуются мошенники, не изменились. Но появились новые сценарии, отражающие актуальные в этот момент проблемы. Злоумышленники могут маскировать свои уловки под предложения социальных выплат, льготной ипотеки, медицинских услуг и т. д.