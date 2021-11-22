Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Алтайского края заявление о взыскании с контролировавшего Тальменка-Банк лица убытков в размере 357 млн рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

В агентстве уточнили, что заявление о привлечении «к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 357 млн рублей» подано в отношении бывшего совладельца, председателя правления, члена совета директоров банка Олега Семкичева.

Лицензию на осуществление банковских операций у Тальменка-Банка ЦБ отозвал в январе 2017 года. В Центробанке отмечали, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В отношении банка было назначено конкурсное производство.

В марте 2017 года Центробанк оценил «дыру» в балансе банка в 1,2 млрд рублей. В том же месяце решением Арбитражного суда Алтайского края Тальменка-Банк был признан банкротом. В 2020 году задолженность банка 259 кредиторам оценивалась в почти 2,5 млрд рублей.