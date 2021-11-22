Банк ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам. Размер повышения в зависимости от программы составил до 0,9 процентного пункта.

Теперь получить кредит «клиенты с улицы» могут под:

Внутри указанных диапазонов ставка зависит от размера первоначального взноса, согласия клиента на электронную сделку и применение сервиса безопасных расчетов, а также площади недвижимости (применимо для первичного и вторичного жилья).

Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ по большинству программ действует скидка 0,3 п. п. Также скидки предоставляются при подаче заявки через сайт М2.

Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога сроком до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от личного и/или титульного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало доступно под 9,1—9,6% годовых в зависимости от размера «Кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п.

Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются на сумму до 80% от стоимости залога по ставке 9,9% годовых.