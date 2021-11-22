К «зонтичному» механизму поручительств Корпорации МСП в рамках второго этапа отбора присоединились три новых участника: Альфа-Банк, Совкомбанк и банк «Ак Барс Банк». Об этом в понедельник сообщили в Корпорации МСП.

«Лимит гарантий Корпорации МСП на данном этапе составит 8 млрд рублей. Он будет направлен новым банкам, а также банку ВТБ, банку «Открытие» и СберБанку для увеличения объема поддержки предпринимателей. Рост общего объема гарантийного обеспечения зонтичного механизма с 8 млрд рублей до 16 млрд рублей позволит предоставить малым и средним предприятиям кредиты на сумму до 32 млрд рублей», — говорится в релизе.

В Корпорации МСП напомнили, что с сентября 2021 года кредиты на условиях «зонтичного» механизма выдают шесть банков: ВТБ, «Открытие», МСП Банк, Промсвязьбанк, РНКБ и СберБанк. За два месяца банки предоставили в рамках программы более 7 млрд рублей.

«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает необходимого для банка залога. По сути это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита. Объем поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) одного предпринимателя может составлять до 1 млрд рублей, срок кредита — не более 180 месяцев. Для предпринимателей поручительство бесплатно — комиссию платит банк.

Как поясняет генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, новый пилотный механизм позволяет предпринимателям получить гарантийную поддержку государства «в разы быстрее, так как кредит и поручительство можно получить в «одном окне» банка-партнера».



«Продукт доступен предпринимателям по всей стране, в том числе в Крыму и Севастополе», — подчеркивает Исаевич.