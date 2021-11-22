Банк «Зенит» запустил новый премиальный вклад «Янтарный блюз» с плавающей ставкой, которая зависит от первоначальной суммы размещения средств и ключевой ставки Банка России. Максимальная доходность сейчас составляет 7,19% годовых с учетом капитализации процентов, уточняется в сообщении финучреждения.

Открыть вклад можно в сумме от 10 млн рублей на срок от 91 до 550 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования, также возможна капитализация процентов. Разрешаются пополнение вклада на сумму от 1 млн до 100 млн рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока и расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка. Пролонгация возможна на условиях вклада «Высокий доход Премиум».



В течение срока действия вклада клиентам предлагаются на льготных условиях «Карта привилегий» Masterсard Platinum, Visa Platinum или UnionPay Platinum, а также Masterсard World Elite или Visa Infinite.