Центробанк в понедельник, 22 ноября, вынес постановления о привлечении ряда организаций финансового рынка к административной ответственности. Информация об этом
Так, банк «Открытие», Тинькофф Банк и микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» привлечены к ответственности по
Во всех трех случаях выписан административный штраф, который может составлять для юридических лиц по указанной статье КоАП от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.
В отношении компании «Капитал Лайф Страхование жизни» и отдельно ее генерального директора Евгения Гуревича вынесены постановления по части 1
Самой компании назначен штраф (он может составлять в этом случае от 50 тыс. до 100 тыс. рублей), а ее руководителю вынесено предупреждение. Меры также пока не вступили в силу.
Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
«Нарушения носили технический характер и уже устранены», — сообщила, в частности, пресс-служба ООО «Капитал Лайф Страхование жизни».