Центробанк в понедельник, 22 ноября, вынес постановления о привлечении ряда организаций финансового рынка к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, банк «Открытие», Тинькофф Банк и микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех трех случаях выписан административный штраф, который может составлять для юридических лиц по указанной статье КоАП от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.

В отношении компании «Капитал Лайф Страхование жизни» и отдельно ее генерального директора Евгения Гуревича вынесены постановления по части 1 статьи 15.27 КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Самой компании назначен штраф (он может составлять в этом случае от 50 тыс. до 100 тыс. рублей), а ее руководителю вынесено предупреждение. Меры также пока не вступили в силу.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

«Нарушения носили технический характер и уже устранены», — сообщила, в частности, пресс-служба ООО «Капитал Лайф Страхование жизни».

