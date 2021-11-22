Абсолют Банк предлагает электронную регистрацию сделок без ипотеки. О запуске новой опции банк объявил в понедельник.

«Абсолют Банк провел первую электронную регистрацию сделки с недвижимостью без использования заемных средств. Пилотной площадкой для запуска нового продукта стал Екатеринбург. Здесь Абсолют Банк организовал для своих бизнес-партнеров из агентства недвижимости быстрое и безопасное оформление купли-продажи комнаты за наличные денежные средства», — рассказали в кредитном учреждении.

Уточняется, что теперь электронная регистрация в Абсолют Банке возможна при сделках с любыми объектами недвижимости за наличный расчет. «Это могут быть квартиры, комнаты, доли, коммерческая недвижимость, машино-места, дома на землях ИЖС, дачи, земельные участки и т. д.», — уточняется в релизе. Переход права собственности можно зарегистрировать без посещения Росреестра и многофункционального центра — достаточно одного визита в банк.



Электронная регистрация включает оплату госпошлины за регистрацию перехода права собственности, выпуск усиленной квалифицированной подписи для всех участников сделки, использование аккредитива для безопасных расчетов между продавцом и покупателем, отправку документов в электронном виде в Росреестр и получение документов из Росреестра. Средний срок регистрации сделки составляет один-два дня.