Хозяйственный суд Киева постановил предоставить украинской «дочке» СберБанка девятимесячную отсрочку для смены названия — до 11 августа 2022 года. Об этом сообщил в понедельник украинский ресурс Finbalance со ссылкой на решение суда, передает ТАСС.

Отмечается, что основанием для этого стала необходимость совершения «дочкой» СберБанка ряда процедур по изменению названия, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц. «Больше времени нужно и с учетом разветвленности сети банка, числа клиентов и держателей карт с названием «Сбербанк». Такие карточки подлежат изъятию, в то же время деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банка должна быть непрерывной», — говорится в решении суда.

Ранее Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) использовать название «Сбербанк» на украинской территории. Последующая апелляция кредитной организации результатов не дала — суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Российский банк принял решение изменить название своей дочерней организации на Украине на Международный Резервный Банк (сокращенно АО «МР Банк»).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта 2021 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры СберБанка, а также в отношении Проминвестбанка («дочки» «ВЭБ.РФ», которая была продана украинскими властями). Санкции были введены в марте 2017 года. Тогда под них подпали пять банков, которые принадлежали России: украинские Сбербанк, ВТБ, VS Bank (ВиЭс Банк), Проминвестбанк и БМ-Банк.

Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств с корреспондентских счетов, субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.



Третейский суд (Стокгольмский арбитраж) 31 января 2021 года вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБом и Украиной. В пресс-службе ВЭБа сообщали, что арбитры «признали «ВЭБ.РФ» инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной». При этом, вопреки доводам Украины, арбитраж отказался признавать ВЭБ государственным органом или частью государства.