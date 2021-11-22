Основная фондовая сессия в РФ завершилась в понедельник существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,58% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 872,77 пункта. Индекс РТС упал на 5,55% — до отметки 1 628,1.

Бумаги «Яндекса» потеряли в цене 7,12%, «Полюса» — 5,43%, СберБанка — 5,33%, Московской биржи — 5,19%, Mail.ru — 4,04%, «Магнита» — 3,88%, «Газпрома» — 3,86%, «Норникеля» — 1,93%, «ЛУКОЙЛа» — 1,48%, МТС — 0,89%.



Индексы Мосбиржи и РТС находились под давлением негативных внутренних факторов, которые исходили от усиления геополитической напряженности, а также долговой ситуации «Роснано», поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Оба индикатора достигли минимумов с конца августа на фоне долговых проблем «Роснано», которые могут негативно сказаться на отношении к российским активам в целом, а также геополитических рисков, связанных с ситуацией на границе Украины», — говорится в комментарии, распространенном незадолго до окончания сессии.

«Краткосрочно рынок сильно перепродан, но до улучшения фундаментальных факторов отскока наверх ждать не приходится», — считает Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладал умеренный оптимизм, который для российского рынка остался незамеченным в связи с внутренними сигналами. В ближайшие дни не исключены попытки технического отскока наверх, но в целом до прояснения ситуации с «Роснано» и ослабления геополитической напряженности над российскими активами будет висеть угроза дальнейших распродаж», — пишет эксперт.



«Сегодня российский фондовый рынок испытал самый сильный удар в 2021 году. Фронтальному снижению ликвидных бумаг и сохранению высокой торговой активности (объем торгов акциями превысил в полтора раза среднемесячный показатель) способствовали растущие страновые риски», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Он солидарен с Кожуховой: «По нашим оценкам, отечественный фондовый рынок уже выглядит перепроданным, однако инерционно повышенная волатильность и давление на «фишки» могут сохраниться».



«На российском фондовом рынке в понедельник «медведи» в большинстве, а масштаб продаж, похожий на сегодня, не видели на площадках с прошлого года. <…> Что случилось? В общем-то, ничего нового: цены на нефть в минусе, но совсем не критично, геополитический фон взволнован, но не обострен. Однако участники торгов так и не смогли найти выравнивающих ситуацию факторов и предпочли продавать. Дальше все закрутилось, как снежный ком. В аутсайдерах оказался финансовый сектор как первый кандидат на травмы, если геополитика все же раскрутится», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

