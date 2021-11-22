Уставный капитал Промсвязьбанка будет увеличен на 43,7 млрд рублей, до более чем 176,908 млрд, путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Такое решение принято Росимуществом, которое выступает единственным акционером банка от имени Российской Федерации, 19 ноября, информация о нем раскрыта банком 22 ноября.

Бумаги допвыпуска будут размещаться путем закрытой подписки в пользу действующего акционера — Российской Федерации в лице Росимущества. Форма оплаты размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска — в безналичном порядке денежными средствами в валюте РФ.



Акции, как следует из материалов ПСБ, будут размещаться по номиналу, то есть увеличение общего капитала банка также составит 43,7 млрд рублей.