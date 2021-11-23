Уровень проникновения финтехуслуг в России превышает 80%, Россия стала мировым лидером по использованию бесконтактных платежей, сообщил ТАСС директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково» Павел Новиков.

«Уровень проникновения финтехуслуг в нашей стране составляет 82%, опережают нас лишь Индия и Китай. Также Россия занимает первое место в мире по использованию бесконтактных платежей. Сейчас Sk Fintech Hub состоит из 100 технологических компаний с общей выручкой более 14 миллиардов рублей за 2020 год, что составляет около 10% от выручки всех 3,1 тысячи резидентов «Сколково», — сообщил Новиков.

По данным резидента «Сколково» Dsight, объем венчурных инвестиций за первое полугодие 2021 года в России составил 1 млрд долларов. Инвестиции в финтех за тот же период составили 78 млн долларов в восьми сделках. Для сравнения: мировой объем венчурных инвестиций за первое полугодие 2021 года составил 291 млрд долларов, по данным CBInsights. На 2020 год в России насчитывалось более 400 финтех-стартапов, каждый месяц пять — шесть финтехкомпаний проходят экспертизу и получают статус участника «Сколково».

По словам Новикова, есть множество определений финтеха, «тут замешаны банки, страховые компании, брокеры, биржи, регуляторы, венчурные фонды и технологические компании». При этом финтех-компании по своей природе «дизраптят» банки, то есть они играют против банков и отъедают от них «куски», разрушают старые бизнес-модели за счет гиперавтоматизации, искусственного интеллекта, скорости и лучшего понимания потребностей конечного пользователя.

«В России исторически сложилась уникальная среда, в которой банки-лидеры зачастую не уступают стартапам в качестве и наборе сервисов. Единственное, где стартапы безусловно лидируют, — скорость вывода прорывных продуктов и технологий на рынок за счет быстрого тестирования гипотез и ультратонкого понимания потребностей клиентов», — пояснил эксперт.

Среди основных направлений, в которых сегодня заинтересованы российские банки, «Сколково» выделяет необанки и платежные сервисы, финансовые маркетплейсы и кошельки, встроенные финансы, управление личными финансами, решения по программам лояльности, безопасной обработке персональных данных, кибербезопасности, автоматизации банковских процессов и облачные технологии.