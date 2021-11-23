Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 1,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 826,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,01% и равнялся 1 611,61 пункта.
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На российском фондовом рынке продолжается паника, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
«Основной источник паники — рост геополитических рисков и возможное обострение военных действий на востоке Украины», — комментирует аналитик, добавляя, что существенных причин для коррекции российского рынка, кроме усиливающегося информационного давления в прессе, нет.
Сегодня утром на рынках сохраняются негативные настроения, продолжает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. «Цены на нефть и промышленные металлы остаются под давлением, слабо снижаются фьючерсы на американские индексы. Смешанную динамику демонстрируют азиатские рынки. Рынки перешли к ожиданию блока сегодняшней публикации предварительных PMI по Европе и США, которые помогут скорректировать оценки ситуации с деловой активностью в условиях распространения коронавируса и повышенной инфляции», — написал эксперт в своем обзоре перед началом торгов.
Учитывая вероятное дальнейшее укрепление доллара, мировые рынки останутся под давлением и сегодня, заключает аналитик.