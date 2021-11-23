Несмотря на недоверие россиян к ноябрьской распродаже, каждый восьмой планирует покупки в «черную пятницу» со средним чеком 18,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году (13,8 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, 65% россиян не верят в «черную пятницу» и считают ее обманом покупателей. Каждый седьмой респондент (14%) считает, что в «черную пятницу» можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Причем больше всего доверия к «черной пятнице» у молодежи до 24 лет (31%), меньше всего — у россиян старше 45 лет (8%).

Отмечается, что 69% россиян не планируют покупать товары и услуги в ноябрьскую распродажу, 12% готовы потратиться. Чаще остальных планируют покупки в «черную пятницу» опять же россияне до 24 лет (23%).

По данным SuperJob, чаще всего россияне планируют покупать одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты и девайсы (8%). По 5% россиян планируют купить обувь и товары для дома, 4% — продукты питания, 3% — косметику, 2% — товары для детей. Среди прочего респонденты планируют покупать со скидками авиабилеты, книги, онлайн-курсы, инструменты для ремонта (19%).