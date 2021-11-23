«Сбер» открыл первый флагманский офис в Воронеже, сообщает пресс-служба кредитной организации. Флагман предоставляет все финансовые сервисы и продукты банка для розничных и корпоративных клиентов, а также имеет расширенную зону экосистемы и нефинансовых услуг.

В новом офисе, помимо решения традиционных финансовых вопросов, клиенты смогут протестировать гаджеты от «Сбера» и мировых компаний — партнеров в демозоне, заказать товары в «СберМегаМаркете», приобрести лекарства и получить консультацию фармацевта в аптеке нового формата, посетить кофейню или «Сберстор».

Также в новом офисе «Сбер» впервые реализовал первую студию звукозаписи с профессиональным оборудованием, где каждый может попробовать свои силы в записи песен и подкастов, а блогеры смогут записать видеоконтент с чистым и профессиональным звуком. В студии установлено инновационное стекло, которое трансформируется в экран или экраны с возможностью трансляции контента.

«В офисе организован центр недвижимости «ДомКлик» от «Сбера», в котором сотрудники помогают клиентам подобрать и забронировать жилье, оформить ипотеку или провести сделку без заемных средств в режиме одного окна», — говорится в сообщении.

Для обслуживания премиальных клиентов сконструирована одна переговорная комната и девять кабинетов, а также лаундж-зона, в которой клиенты могут отдохнуть и познакомиться с новинками экосистемы. Все пространства обеспечивают полную конфиденциальность. В офисе работают семь менеджеров, которые помогут подобрать оптимальный инвестиционный портфель и окажут любые финансовые услуги. Кроме того, в офисе есть зона обучения клиентов, оборудованная звуком, лазерными проекторами и сканером.