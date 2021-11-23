Ассоциация менеджеров России 24 ноября проведет Комитет по финансам и рынкам капитала на тему «ESG. От раскрытия к признанию и включению в рейтинги». Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Zoom.
Время проведения: 15:00—16:00.
Ключевые вопросы:
- Как компании организуют процесс раскрытия, постановки целей и исполнения задач в рамках ESG?
- Как хорошая организация отражается в рейтингах ESG?
- Что является работающими прикладными решениями и находками у наиболее успешных компаний?
- На что конкретно обращают внимания рейтинговые агентства при оценке прогресса в ESG?
Модератор дискуссии — председатель комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров; член правления, финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. С приветственным словом выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.
Приглашенные спикеры и участники дискуссии:
- управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанкова;
- партнер, руководитель группы услуг в области устойчивого развития компании «Делойт» в СНГ Иван Кухнин;
- заместитель генерального директора по финансам компании «Полиметалл» Максим Назимок;
- директор по устойчивому развитию «СИБУРа» Максим Ремчуков;
- руководитель дирекции по взаимодействию с инвесторами «Интер РАО» Лариса Садовникова.
Партнер Комитета: Московская биржа. Информационные партнеры: Banki.ru, NBJ.
Мероприятие будет интересно специалистам по связям с инвесторами, директорам и менеджерам по финансам, PR-директорам, представителям СМИ.
Зарегистрироваться на мероприятие можно
Организационные вопросы можно адресовать к директору департамента стратегических коммуникаций Ассоциации менеджеров Максиму Черноусову, m.chernousov@amr.ru.