Ассоциация менеджеров России 24 ноября проведет Комитет по финансам и рынкам капитала на тему «ESG. От раскрытия к признанию и включению в рейтинги». Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Zoom.

Время проведения: 15:00—16:00.

Ключевые вопросы:

  • Как компании организуют процесс раскрытия, постановки целей и исполнения задач в рамках ESG?
  • Как хорошая организация отражается в рейтингах ESG?
  • Что является работающими прикладными решениями и находками у наиболее успешных компаний?
  • На что конкретно обращают внимания рейтинговые агентства при оценке прогресса в ESG?

Модератор дискуссии — председатель комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров; член правления, финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. С приветственным словом выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Приглашенные спикеры и участники дискуссии:

  • управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанкова;
  • партнер, руководитель группы услуг в области устойчивого развития компании «Делойт» в СНГ Иван Кухнин;
  • заместитель генерального директора по финансам компании «Полиметалл» Максим Назимок;
  • директор по устойчивому развитию «СИБУРа» Максим Ремчуков;
  • руководитель дирекции по взаимодействию с инвесторами «Интер РАО» Лариса Садовникова.

Партнер Комитета: Московская биржа. Информационные партнеры: Banki.ru, NBJ.

Мероприятие будет интересно специалистам по связям с инвесторами, директорам и менеджерам по финансам, PR-директорам, представителям СМИ.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Организационные вопросы можно адресовать к директору департамента стратегических коммуникаций Ассоциации менеджеров Максиму Черноусову, m.chernousov@amr.ru.