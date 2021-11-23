Ассоциация менеджеров России 24 ноября проведет Комитет по финансам и рынкам капитала на тему «ESG. От раскрытия к признанию и включению в рейтинги». Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Zoom.



Время проведения: 15:00—16:00.

Ключевые вопросы:

Как компании организуют процесс раскрытия, постановки целей и исполнения задач в рамках ESG?

Как хорошая организация отражается в рейтингах ESG?

Что является работающими прикладными решениями и находками у наиболее успешных компаний?

На что конкретно обращают внимания рейтинговые агентства при оценке прогресса в ESG?

Модератор дискуссии — председатель комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров; член правления, финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. С приветственным словом выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Приглашенные спикеры и участники дискуссии:

управляющий директор RAEX-Europe Светлана Гришанкова;

партнер, руководитель группы услуг в области устойчивого развития компании «Делойт» в СНГ Иван Кухнин;

заместитель генерального директора по финансам компании «Полиметалл» Максим Назимок;

директор по устойчивому развитию «СИБУРа» Максим Ремчуков;

руководитель дирекции по взаимодействию с инвесторами «Интер РАО» Лариса Садовникова.

Партнер Комитета: Московская биржа. Информационные партнеры: Banki.ru, NBJ.

Мероприятие будет интересно специалистам по связям с инвесторами, директорам и менеджерам по финансам, PR-директорам, представителям СМИ.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь .

Организационные вопросы можно адресовать к директору департамента стратегических коммуникаций Ассоциации менеджеров Максиму Черноусову, m.chernousov@amr.ru.