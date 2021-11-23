Клиенты МТС Банка — держатели карт Мastercard могут воспользоваться новым платежным устройством — брелоком ISBC Pay с функцией бесконтактной оплаты, сообщается в релизе банка. Это стало возможно благодаря присоединению финорганизации к сервису, который запустили российский производитель бесконтактных платежных устройств ISBC, международная платежная система Мastercard и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно добавить данные своей карты в специальный брелок из линейки платежных устройств ISBC Pay и оплачивать им покупки в любых бесконтактных терминалах. В основе платежного устройства — NFC-чип и защищенный софт финтех-компании Fidesmo. Трансакции производятся с помощью технологии токенизации Mastercard.

Брелок можно приобрести на сайте ISBC Pay, устройство не требует подзарядки. Для заказа достаточно указать электронную почту, ввести в защищенном виде данные карты Mastercard, которую пользователь планирует подключить к брелоку, и адрес для доставки. Брелоки выполнены в концепции Art in your pocket, пользователи могут выбрать из более 50 вариантов дизайна, представленных в шести коллекциях.

После получения брелок достаточно активировать его на сайте Fidesmo c помощью СМС-подтверждения на номер телефона, который привязан к банковскому счету пользователя. Карту возможно привязать сразу к нескольким брелокам, а также через приложение Fidesmo — самостоятельно сменить карту с одной на другую. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.