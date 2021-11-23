Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

«Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку... Сегодня общий порог — это 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил Уваров, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Он также отметил, что когда федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Уварова, это избыточная нагрузка на кредитные организации. «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», — добавил он.

Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты, им должны дать «возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы».