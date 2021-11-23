Банк «Фридом Финанс», входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 23 ноября расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает по принципу «одного окна» в связке с одноименной инвесткомпанией: «Фридом Финанс» предлагает клиентам различные инвестиционно-банковские сервисы.



Отделение расположено в деловом центре «Москва-Сити» по адресу: ТЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., д. 2, эт. 1, рядом со станцией метро «Выставочная».

Банк «Фридом Финанс» является кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг: от кредитных карт до депозитов. Банк предлагает весь комплекс классических банковских сервисов и современных инвестиционных инструментов как для частных клиентов, так и для бизнеса. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютно-обменные операции по курсу Московской биржи, эквайринг, а также выпуск мультивалютных карт и карт инвестора, включая тарифы с премиальным обслуживанием и т. д.

Напомним также, что 16 ноября банк получил универсальную лицензию на осуществление банковской деятельности, став первым банком в истории, который расширил лицензию с базовой на универсальную после введенной ЦБ РФ в 2017 году реформы банковской системы. Универсальная лицензия позволяет осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов.

«Мы рады, что сегодня открыли очередной офис банка «Фридом Финанс» в Москве. Теперь у жителей столицы появилось еще больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Мы планомерно наращиваем точки присутствия в городах и регионах, которые представляют стратегический интерес для банка. При этом мы стараемся выбирать лучшее расположение для наших отделений. Сегодня еще один комфортабельный офис «Фридом Финанса» открылся в деловом центре города — «Москва-Сити», в ТЦ «Афимолл». Уверены, что интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит увеличиваться, так как у нас есть уникальные предложения на рынке как для физических лиц — в первую очередь я говорю о нашей мультивалютной карте с программой «Cashback акциями» , — так и для представителей бизнеса, которых заинтересуют привлекательные условия интернет-эквайринга », — прокомментировал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Режим работы офиса: ежедневно — с 10:00 до 21:00.