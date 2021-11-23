Банк «Фридом Финанс», входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 23 ноября расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает по принципу «одного окна» в связке с одноименной инвесткомпанией: «Фридом Финанс» предлагает клиентам различные инвестиционно-банковские сервисы.
Отделение расположено в деловом центре «Москва-Сити» по адресу: ТЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., д. 2, эт. 1, рядом со станцией метро «Выставочная».
Напомним также, что 16 ноября банк получил универсальную лицензию на осуществление банковской деятельности, став первым банком в истории, который расширил лицензию с базовой на универсальную после введенной ЦБ РФ в 2017 году реформы банковской системы. Универсальная лицензия позволяет осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов.
«Мы рады, что сегодня открыли очередной офис банка «Фридом Финанс» в Москве. Теперь у жителей столицы появилось еще больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Мы планомерно наращиваем точки присутствия в городах и регионах, которые представляют стратегический интерес для банка. При этом мы стараемся выбирать лучшее расположение для наших отделений. Сегодня еще один комфортабельный офис «Фридом Финанса» открылся в деловом центре города — «Москва-Сити», в ТЦ «Афимолл». Уверены, что интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит увеличиваться, так как у нас есть уникальные предложения на рынке как для физических лиц — в первую очередь я говорю о нашей мультивалютной карте с программой
Режим работы офиса: ежедневно — с 10:00 до 21:00.