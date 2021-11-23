Покупатели автомобилей не успевают за ростом цен на новые машины. Об этом свидетельствуют данные исследования «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка). Так, часто возникают ситуации, когда клиент уже продал свой автомобиль с пробегом, пришел за покупкой нового, но цены на новое авто изменились настолько, что совершить сделку, как планировалось, уже не получается, а забронированная машина еще какое-то время числится проданной «на бумаге».

Из-за этого, по мнению экспертов, зафиксировано расхождение между количеством проданных автомобилей и количеством заключенных контрактов. В октябре 2021 года, по данным АЕB, количество проданных автомобилей выросло на 5,65% по сравнению сентябрем 2021-го. В то же время по количеству контрактов октябрь 2021 года показал падение на 14% согласно индексу РОАД.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, цифры демонстрируют давно известную в авторетейле тенденцию увеличения числа «желтых» автомобилей, то есть проданных лишь на «бумаге», а не фактически. Автопроизводители к концу отчетного периода (например, квартала) приписывают еще и непроданные автомобили, чтобы отчитаться в рапортах перед головными офисами о выполненных планах, либо о завоевании доли рынка.

В сентябре цены на автомобили в России подняли 18 компаний В сентябре 18 автопроизводителей подняли цены на новые автомобили, которые официально продаются в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного сервисом «Авто.ру».

С другой стороны, расхождение в оценке между статистикой отгрузок и контрактов могло сложиться из-за того, что многие машины были законтрактованы за несколько месяцев до фактической выдачи, когда автомобиль считается проданным и попадает в статистику.

«Оценивая уровень потребительской активности к настоящему моменту, можно говорить об уменьшении потребительского спроса в связи с неуверенностью и осторожностью покупателя. Несмотря на то что спрос еще достаточно высок, многие покупатели уже начинают задумываться о том, чтобы отложить покупку до лучших времен. Поэтому мы видим в статистике машины, которые были законтрактованы за несколько месяцев, но фактическая выдача не состоялась», — пояснил эксперт маркетплейса «Банкавто» Денис Мавланов.

По мнению вице-президента РОАД и генерального директора группы компаний «Прагматика» Владислава Рыдаева, в ноябре к уже перечисленным факторам может добавиться влияние запретов розничной торговли в большинстве регионах. «При этом важно отметить, что отчеты AEB охватывают результаты отгрузок большинства автопроизводителей, в то время как график РОАД отражает показатели 25—30% дилеров от выборки АЕБ. Также достоверность показателей АЕБ можно высоко оценивать в долгосрочной перспективе — за год, а иногда и дольше: в этом случае результаты оценок становятся близки к реальной картине на рынке. А в короткие периоды сравнение показателей АЕБ и РОАД свидетельствуют о разнице между действительным и желательным (планируемым) положением дел на рынке», — заключил он.