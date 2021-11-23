В 13 регионах России более 10% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а в регионе-лидере более 46% работающих могут похвастаться такой зарплатой. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг» .

В России, согласно оценкам «РИА Рейтинг», в скользящем интервале с августа 2020 года по август 2021-го 8,8% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц. За последние 12 месяцев доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 0,9 процентного пункта. В целом, по мнению экспертов «РИА Рейтинг», зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тыс. рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения: медианная чистая зарплата российских работников (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в апреле 2021 года составляла 35 тыс. рублей в месяц. При этом лишь пять регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 25%, а в половине российских регионов значение данного показателя составляет менее 3,2%.

По результатам исследования, лидером в 2021 году по зарплатам является Чукотский автономный округ. В нем более 46% работников зарабатывают 100 тыс. рублей в месяц. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что 40,5% работников зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, а годом ранее таких было 35%. На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Магаданская область с результатом 32,1%, хотя годом ранее этот регион был четвертым. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Москва (годом ранее столица была третьей), в которых около 30% работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Еще в четырех регионах (Сахалинская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Саха (Якутия)) доля работников с зарплатой более 100 тыс. рублей превышает 20%. Можно отметить, что прогресс в зарплатах достаточно отчетливо наблюдался среди лидирующих регионов. Если по итогам рейтинга 2020 года только шесть регионов характеризовались долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то в текущем рейтинге таких уже девять регионов, а например, в 2018 году их было лишь три.

Помимо вышеназванных девяти регионов в число топ-15 регионов также входят: Мурманская область с результатом 16,3%, Санкт-Петербург (15,2%), Красноярский край (10,7%), Республика Коми (10,6%), Амурская область (9,9%) и Московская область (9,8%).

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 22—54 тыс. рублей в месяц, то есть в этих пределах получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. У региона лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты — от 61 тыс. до 155 тыс. рублей в месяц. Примерно такой же результат (55—139 тыс. рублей в месяц) на Ямале.