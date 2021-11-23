Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,26% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 960,33 пункта. Индекс РТС повысился на 2,11% — до отметки 1 662,38.

Акции «Газпрома» выросли в цене на 5,74%, СберБанка — на 4,39%, «Яндекса» — на 3,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,67%, «Норникеля» — на 2,33%, Московской биржи — на 1,06%, «Магнита» — на 0,18%, МТС — на 0,16%. Бумаги «Полюса» подешевели на 0,89%, Mail.ru — на 0,58%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления локальных минимумов в начале дня, пытались ускорить коррекционный рост, следуя в том числе за восстановлением цен на нефть», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Инвесторы показали желание отвоевать часть утерянных в последние сессии позиций, но пока что текущее движение можно считать не более чем коррекцией с рисками возможного разворота вниз. Потенциал отскока, впрочем, пока только начинает реализовываться», — отмечает эксперт.

«На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Российский рынок вновь не был синхронизирован с западными площадками, корректируясь в том числе ввиду ослабления опасений по дефолту обеспеченных государством долгов «Роснано». Волатильность на биржах в целом растет, а среда отметится публикацией большого блока макроданных из США перед уходом американских инвесторов на День благодарения. От статистики в основном ожидают сигналов об улучшении экономики, что в моменте может вызвать страхи ужесточения политики ФРС. Российский рынок может вернуться к падению при развороте нефтяных цен или выходе на первый план геополитических рисков», — пишет Кожухова.



«Завтра российский рынок продолжит попытки восстановления. Однако возможность очередного снижения цен на нефтяном рынке сохраняется, что будет сдерживать завтрашний рост индекса Мосбиржи после преодоления уровня 4 000 пунктов, — прогнозирует ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. — Также отмечаем, что сегодня технически сформировался сильный «бычий» сигнал, что также окажет поддержку дальнейшему восстановлению».

