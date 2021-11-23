Совет директоров группы QIWI по итогам III квартала утвердил дивиденды в размере 30 центов на акцию. Об этом говорится в сообщении группы с квартальными финансовыми результатами.

В QIWI напоминают, что в марте совет директоров установил коэффициент выплаты дивидендов на текущий год: в соответствии с решением совета, компания намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2021-й.

«По результатам III квартала 2021 года и с учетом нынешней конъюнктуры рынка совет директоров утвердил дивиденды в размере 30 центов на акцию. Датой объявления дивидендов является 6 декабря 2021 года, и компания намеревается выплатить дивиденды 8 декабря 2021 года. Держатели АДР (американских депозитарных расписок) получат дивиденды вскоре после этой даты», — говорится в релизе.

Как уточняется, совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если это будет необходимо для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, при этом размер выплат в каждом квартале может варьироваться и быть больше или меньше предусмотренного целевого показателя.

Из сообщения следует, что группа QIWI в III квартале увеличила чистую прибыль на 190% в годовом выражении до 8,836 млрд рублей; скорректированная чистая прибыль снизилась на 17,4% год к году до 2,705 млрд.

Выручка от ведения непрерывной деятельности увеличилась на 8% год к году до 11,746 млрд рублей. Общая чистая выручка от ведения непрерывной деятельности снизилась на 2,1%, до 6,419 млрд, как следствие снижения чистой выручки платежного сегмента.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в III квартале составила 5,855 млрд рублей — это на 4,1% ниже по сравнению с прошлым годом за счет снижения чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов. Чистая выручка от платежей в сегменте платежных сервисов снизилась на 8,4% в годовом выражении, до 4,856 млрд рублей, в результате снижения чистой доходности от платежей в сегменте платежных сервисов на 23 базисных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было частично компенсировано увеличением объема платежей в сегменте платежных сервисов на 12,6%.

Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг исторического максимума в 490 млрд рублей, увеличившись в первую очередь за счет вертикалей денежных переводов (плюс 40,5%) и финансовых сервисов (плюс 10,1%), указано в релизе.

В числе прочего там сообщается, что количество активных «QIWI Кошельков» составило 14,9 млн на конец III квартала, что на 4,8 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение в первую очередь связано с введением ограничений на анонимные кошельки, усложнением процедуры идентификации клиента и проверки его соответствия нормативным требованиям, поясняют в компании. Количество активных «QIWI Кошельков» было также затронуто ограничениями ЦБ РФ, введенными в декабре 2020 года, и вызванным ими оттоком клиентов, которые регулярно пользовались сервисами, предназначенными для платежей мерчантам, в отношении которых сейчас действуют ограничения.

В сообщении говорится, что на базе сильных результатов за девять месяцев 2021 года QIWI обновила прогноз на 2021 финансовый год:

общая чистая выручка снизится на 10—15% год к году;

чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 5—10% год к году;

скорректированная чистая прибыль снизится на 10—15% год к году.

Прогноз отражает недавние изменения в структуре индустрии ставок, консервативные прогнозы восстановления международных операций и продажу доли в проекте «Точка», дивиденды от которой ранее попадали в чистую прибыль группы, поясняют в QIWI.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова в комментарии по фондовому рынку указывает, что прогноз компании на этот год был заметно улучшен. В частности, до этого QIWI ожидала снижения чистой выручки на 10—20% год к году, чистой выручки платежных сервисов — также на 10—20%, скорректированной чистой прибыли — на 15—30%.