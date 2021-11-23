Правление украинского Приватбанка направило бывшему владельцу кредитного учреждения Игорю Коломойскому иск о возмещении убытков в размере 5,5 млрд долларов через публикацию во всеукраинских изданиях, в том числе парламентской газете «Голос Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Приватбанк опубликовал сообщения во всеукраинских газетах «Голос Украины», «День» и «Факты и комментарии» о выполнении приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года в соответствии с конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских или коммерческих делах. Согласно кипрскому законодательству, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения Коломойскому иска, инициированного Приватбанком на Кипре», — говорится в сообщении.

У Коломойского, согласно процедуре, теперь есть месяц, чтобы подтвердить или опровергнуть участие в рассмотрении дела. Как отметили в банке, «предметом кипрского иска является возмещение ущерба в размере 5,5 млрд долларов в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств, которые были проведены под руководством Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова при содействии других ответчиков».

Приватбанк обратился в суды Кипра еще в апреле 2020 года, так как есть подозрения, что к схеме могут быть причастны две компании — PrimeCap и Duxton Holdings, которые, как заявляет банк, принадлежат или подконтрольны Коломойскому и Боголюбову. Предполагается, что незаконные операции осуществлялись в период с 2013 по 2016 год.



Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.