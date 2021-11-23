Почта Банк запустил технологию удаленного подписания договоров POS-кредита в мобильном приложении и интернет-банке. Теперь клиенты, покупающие товары в кредит в интернет-магазинах и на маркетплейсах партнеров банка, могут полностью дистанционно оформить кредит, подписав договор с помощью простой электронной подписи, сообщили в кредитной организации.

Технология реализована бесшовно для покупателя. При выборе опции «Покупка в кредит» в партнерском интернет-магазине покупателю будет предложено перейти в мобильное или интернет-приложение Почта Банка по ссылке или QR-коду. В приложении нужно проверить данные по кредиту (сумму, срок, график погашения) и подтвердить подписание кредитного договора, введя короткий код из СМС. После этого останется только получить купленный товар.

Новая технология уже начала работать на онлайн-платформах ключевых партнеров банка. В ближайшее время она будет распространена на всю партнерскую сеть, которая насчитывает более 5,5 тыс. онлайн-площадок, включая региональные.

