Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?» .

«В России наблюдается бум розничных инвестиций. Доля населения, участвующего в операциях на фондовом рынке и владеющего ценными бумагами, неуклонно растет», — констатируют аналитики. Среди основных причин увеличения доли розничных инвесторов на фондовом рынке они называют длительный период низких ставок по депозитам, а также облегчение доступа к этому рынку за счет цифровизации.

При этом количество физических лиц, инвестирующих средства на бирже, в России все еще невелико по сравнению с другими странами. В развитых странах физические лица активно участвуют в деятельности на фондовом рынке: в США ценными бумагами владеет более половины населения, в Японии — немногим менее половины, в Великобритании — около трети. В развивающихся странах доля участия розничных инвесторов невысока, но наблюдается, в том числе в России, стремительный рост числа физлиц на фондовом рынке.

Аналитики указывают, что индивидуальных инвесторов больше в богатых регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане. Регионы с наименьшим количеством инвесторов-частников — республики Кавказа, Крым, Севастополь.

Среди российских индивидуальных инвесторов выделяют несколько групп в зависимости от уровня знаний, дохода, источников информации. Типичный розничный инвестор в России — это мужчина средних лет с небольшим портфелем. Наиболее популярные мотивы инвестирования — желание сохранить или приумножить средства, иногда — «развлечься».

В «Эксперт РА» напоминают, что в марте 2021 года начался цикл ужесточения денежно-кредитной политики, за это время ключевая ставка Банка России выросла с 4,25% до 7,5%. Заявлений об окончании цикла не было — вероятно и дальнейшее повышение ставки. При этом эксперты считают, что возврата к прежнему низкому уровню присутствия населения на фондовом рынке, скорее всего, уже не будет: тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов продолжится, как и в других развивающихся экономиках.



«Вопрос о том, вернутся ли физические лица к более привычным инструментам сбережения средств или останутся на фондовом рынке, дискуссионный. Вероятно, количество счетов продолжит расти — в условиях неопределенности массовое закрытие счетов прогнозировать сложно. Доля зафондированных счетов, вероятно, уменьшится, как и доля активных счетов. Таким образом, повышение уровня ставок в экономике негативно скажется на активности индивидуальных инвесторов на фондовом рынке, однако лишь некоторая часть новоприбывших вернется к сбережению с помощью депозитов», — рассуждают в «Эксперт РА».



«Текущие тенденции (в первую очередь — повышение ставок, в меньшей степени — ограничительные меры для неквалифицированных инвесторов), скорее всего, охладят рост участия физлиц на фондовом рынке, но не переломят глобальную тенденцию. Вероятно, будет продолжаться и некоторое региональное выравнивание уровня участия — с учетом неравенства по доходам между регионами», — заключают аналитики.