В СберБанке в преддверии новогодних праздников начинают действовать специальные условия по оформлению потребительских кредитов. Кредит «Наличными» на срок от 13 месяцев доступен по ставке 5,9% годовых в первый месяц кредитования (в первые три месяца при условии оформления подписки «СберПрайм+»).



После окончания льготного периода ставка устанавливается в базовых значениях и зависит от срока, суммы финансирования и категории заемщика: до 300 тыс. рублей — от 12,9% до 21,2% годовых, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 10,9% до 16,9% годовых, от 1 млн до 5 млн рублей — от 10,9% до 14,9% годовых; при сроке кредита от трех до 12 месяцев — следующие условия: до 300 тыс. рублей — от 10,9% до 18,5%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 8,9% до 12,9%, от 1 млн до 5 млн рублей — от 8,9% до 10,9% годовых (минимальные ставки и максимальная сумма кредита доступны для клиентов, получающих зарплату или пенсию в банке, для прочих клиентов — минимальная ставка выше на 1 процентный пункт и максимальная сумма кредита — 3 млн рублей).

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

При сумме кредита до 300 тыс. рублей документы, подтверждающие доход, не потребуются, достаточно паспорта. Заявку на кредит возможно подать онлайн на сайте банка, решение принимается моментально, в тот же день.

«СберБанк один из немногих банков, который традиционно предлагает акции по потребительским кредитам в преддверии Нового года», — дополняет эксперт Банки.ру Ольга Жидкова.

Получить кредит по фиксированной ставке 5,9% годовых также предлагает Банк «Открытие», ставка сохраняется на весь срок кредита — от двух до пяти лет — при условии, что оформлен договор личного страхования и заемщик не является зарплатным клиентом банка. Без страхования ставка зависит от суммы кредита: до 300 тыс. рублей — от 15,9% до 21,1% годовых, от 300 тыс. рублей — от 15,9% до 16,9% годовых. Сумма кредита — от 50 тыс. до 3 млн рублей.