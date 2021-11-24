В настоящее время только одна страховая компания не выполняет требования к минимально допустимому соотношению собственных средств (капитала) и принятых обязательств, показал анализ рейтингового агентства «Эксперт РА» на основании данных отчетности. Агентство проанализировало соблюдение страховыми компаниями требований положения Банка России 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» по состоянию на 30 сентября 2021 года.



Аналитики отмечают, что в рейтинговом портфеле агентства на 16 ноября текущего года было 53 страховые компании. На 30 сентября требования положения применялись к 39 из них.



По данным агентства, показатели еще двух компаний находятся на уровне порогового значения (снижение ниже этого уровня приведет к необходимости представления в Банк России плана оздоровления финансового положения), трех — ниже 1,10. Компании, специализирующиеся на страховании жизни, оказались более подготовленными: минимальное значение по выборке составляет 1,24, уточняется в исследовании.

«Таким образом, несмотря на первоначальные опасения, подавляющее большинство компаний, для которых положение применяется с 1 июля 2021 года, смогли привести свои показатели платежеспособности к нормативным требованиям», — резюмируют эксперты.

