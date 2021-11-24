Абсолют Банк повысил процентные ставки по депозиту «Растивклад» в рублях.
В зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,95—1 процентный пункт и составляет 4,4— 5,6% годовых. Открывается депозит на сумму от 10 тыс. рублей сроком от 31 до 730 дней.
Дополнительные взносы возможны от 3 тыс. рублей. Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются.
Похожие предложения у других банков:
- Всероссийский Банк Развития Регионов — вклад «Комфортный». Открывается на сумму от 3 тыс. рублей сроком от 91 до 732 дней. Ставка по депозиту устанавливается в зависимости от срока и суммы вклада и составляет 5,1—5,65% годовых. Дополнительные взносы — без ограничений. Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме депозита. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу.
- Новикомбанк — депозит «Комфорт». Открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком от 181 до 732 дней. Ставка по вкладу устанавливается в зависимости от срока и суммы депозита и составляет 4,65—6,25% годовых. Дополнительные взносы возможны не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме депозита. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора по истечении половины срока вклада и более проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по одной второй ставки депозита.