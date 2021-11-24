Абсолют Банк повысил процентные ставки по депозиту «Растивклад» в рублях.

В зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,95—1 процентный пункт и составляет 4,4— 5,6% годовых. Открывается депозит на сумму от 10 тыс. рублей сроком от 31 до 730 дней.

Дополнительные взносы возможны от 3 тыс. рублей. Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются.

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