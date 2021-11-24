В течение первого месяца действия нового механизма инвесторы чаще всего проходили тестирование для покупки иностранных акций (24%) и акций, не включенных в котировальные списки (20%). Тесты на понимание рисков этих инструментов оказались наиболее сложными — верно ответить на все вопросы смогли лишь 28% и 29% инвесторов соответственно. Это следует из данных, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу Банка России.

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами началось 1 октября. За месяц опрошенные Банком России брокеры провели более 2,5 млн тестов. При этом в случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз — количество попыток неограниченно. Кроме того, даже не сумев сдать тест, он может воспользоваться правом «последнего слова» и совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.

Реже, чем по акциям, неквалифицированные инвесторы проходили тесты по ETF, совершению маржинальных сделок, на понимание рисков производных инструментов, российских облигаций без рейтинга, структурных облигаций. Минимальное число тестов сдавалось по сделкам РЕПО.

Относительно легкими для инвесторов оказались вопросы тестов при приобретении облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (63% и 60% положительных результатов соответственно).

«Это новая для рынка процедура, и мы вместе с саморегулируемыми организациями будем анализировать ход и результаты тестирования, определять направления дальнейшего совершенствования этого механизма, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Мы зафиксировали, что у некоторых брокеров при большом количестве проведенных тестирований едва набирается треть положительных результатов, у других доля успешных тестов достигает 80% — и такой высокий показатель может свидетельствовать о возможном недобросовестном проведении тестирования некоторыми участниками рынка. В ходе текущего надзора мы будем внимательно анализировать соответствующие кейсы и принимать необходимые меры в отношении организаций, использующих подобные практики».

Согласно недавно принятому закону, в случае нарушения порядка тестирования, как и других правил продажи финансового продукта или инструмента, Банк России имеет право требовать их обратного выкупа.