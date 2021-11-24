Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Нового банка развития (НБР) на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба АКРА.

В пояснении агентства указано, что кредитный рейтинг НБР обусловлен прежде всего высокими финансовыми показателями, основанными на высоких оценках достаточности капитала и фондирования, и ликвидности, на адекватной оценке риск-профиля, а также системной значимости НБР для акционеров, которая будет способствовать выполнению ими своих обязательств по капитализации банка.

Адекватная оценка риск-профиля в основном обусловлена тем, что система управления рисками банка соответствует передовым практикам ведущих финансовых организаций. В частности, в банке созданы отдельные комитеты для оценки кредитных и некредитных рисков, используются доскональные процедуры проверки благонадежности клиентов (KYC), а также противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (AML/ATF). НБР осуществляет регулярный пересмотр своей структуры управления рисками и ее поэтапное обновление путем добавления новых внутренних регламентов.

«НБР представляет собой международную финансовую организацию (МФО), основным направлением деятельности которой является финансирование инфраструктурных проектов преимущественно в области устойчивого развития, а также расширение экономического сотрудничества между странами-акционерами. Помимо этого, еще одним приоритетом деятельности НБР являются развивающиеся страны и страны с переходной экономикой», – сказано в комментарии АКРА.

Агентство оценило позицию банка по фондированию и ликвидности как сильную. В настоящее время основная часть средств НБР номинирована в долларах США, поскольку капитал банка сформирован в этой валюте. В целях финансирования проектов, реализуемых в странах-акционерах в соответствии с поставленными перед ним задачами, банк стремится привлекать средства на рынках капитала стран БРИКС в национальных валютах.

В комментарии АКРА говорится, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга НБР на горизонте 12—18 месяцев.