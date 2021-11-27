Банк ДОМ.РФ совместно с правительством Кемеровской области запустил льготную ипотечную программу, в рамках которой на Кузбассе будут выдавать кредиты на покупку жилья по сниженной ставке — от 0,6%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Льготная ставка распространяется на новостройки и действует весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья. Субсидирование ставки происходит за счет региональных бюджетов в рамках ипотечных программ Банка ДОМ.РФ. В Кемеровской области предусмотрено снижение ставки до 3 п. п.

«Банк ДОМ.РФ активно работает над повышением доступности ипотеки в стране. Важно обеспечить жильем социальные категории граждан, среди которых врачи, учителя и семьи с детьми. Запущенная в Кемеровской области программа нацелена именно на это», — сказал управляющий директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра Банка ДОМ.РФ Вадим Перепечко.

Реализация программы осуществляется через аккредитованного в банке партнера — АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кузбасса». Ее условия распространяются на многодетные и молодые семьи, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, ветеранов и инвалидов боевых действий, работников государственных или муниципальных организаций образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Поддержка оказывается заемщикам, имеющим в собственности менее 14 кв. метров жилья на одного члена семьи.