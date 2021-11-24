TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, планирует осваивать новые рынки за рубежом по схеме «регуляторной воронки» — получения банковских и брокерских лицензий или покупки иностранных активов ради лицензий. Об этом журналистам сообщил Павел Федоров, который с 1 декабря станет еще одним главным исполнительным директором группы «Тинькофф» наравне с Оливером Хьюзом, передает РБК . Федоров будет отвечать за реализацию планов по международной экспансии TCS Group.

«Есть вариант того, чтобы мы получали лицензию «с нуля», на нескольких рынках есть возможность приобретения небольших игроков — это касается как небольших банков, так и небольших брокерских домов — для целей получения лицензии. Мы смотрим не на приобретение новых бизнесов, мы смотрим на приобретение лицензий и строительство новых бизнесов, в этом заключается основа нашей стратегии», — сказал топ-менеджер. Он уточнил, что сейчас «Тинькофф» взаимодействует с регуляторами нескольких стран, чтобы понять, где есть «наибольшая вероятность получения полной банковской лицензии и набора брокерских лицензий».

Для этих целей группа сформировала новое бизнес-подразделение Tinkoff Global — оно будет заниматься взаимодействием с регуляторами стран Юго-Восточной Азии, сказал Федоров: «На сегодня уже создана определенная команда: есть люди, которые занимаются продуктом, есть люди, которые занимаются первыми тестами в части онлайн-acquisition (привлечения. — Прим. РБК) клиентов, есть люди, которые смотрят детально на вопросы регулярного обеспечения бизнеса». По словам топ-менеджера, Tinkoff Global будет юридически оформлена как холдинговая компания.

TCS Group объявила о планах экспансии на международных рынках весной 2021 года, но топ-менеджмент «Тинькофф» по-прежнему не раскрывает перечень стран, где может быть запущен финансовый бизнес. В августе стало известно, что компания собирается открыть цифровой банк на Филиппинах с акционерным капиталом около 60 млн долларов. Это было вынужденное раскрытие по регуляторным соображениям — пока группа не готова называть конкретные страны, сказал Хьюз. В разговоре с журналистами он, однако, упомянул совместную с Федоровым командировку в Индию.

«Мы смотрим на ряд рынков в Юго-Восточной Азии: это Филиппины и два-три рынка в регионе. Формально Индия не находится в Юго-Восточной Азии. Мы осуществляли с Оливером [Хьюзом] в сентябре небольшую поездку по рынкам для ознакомления. Она на самом деле касалась тестирования «на земле» наших гипотез относительно некоторых этих географий. Сегодня в нашей «регуляторной воронке» находятся три-четыре рынка», — прокомментировал Федоров. Он подчеркнул, что в будущем все будет зависеть от прогресса «Тинькофф» в получении лицензий. «Но мы уверены, что сможем существенно расширить и масштаб, и глубину деятельности «Тинькофф» на внешних рынках», — заключил топ-менеджер.

По словам Хьюза, в расширенный список новых потенциальных рынков для «Тинькофф» входят четыре — шесть локаций. Но отбор конкретных стран и запуск там проектов будут долгими, предупредил он.

«Хочу подчеркнуть: ничего здесь быстрого не будет, потому что процесс посещения, изучения этих разных рынков в нашем длинном списке, тестирования наших гипотез, наши первые разговоры с регуляторами, не говоря вообще про процесс M&A, — это длительный процесс. Это многолетний проект, ничего быстро не появится. Мы хотим немного охладить ожидания, чтобы люди не думали, что [мы] появимся быстро на шести рынках в развивающихся странах. Такого не будет», — сказал Хьюз.



Ранее Федоров указывал в разговоре с РБК, что инвестиции TCS Group в международное направление составят до 200 млн долларов собственных средств на начальном этапе. Как следует из отчетности группы на 30 сентября, собственные средства «Тинькофф» достигли 163 млрд рублей, с начала года капитал вырос на 28%. За девять месяцев 2021 года TCS Group заработала 46,8 млрд рублей, финансовый результат компании в III квартале снова стал рекордным — 16,5 млрд. Топ-менеджмент «Тинькофф» сохранил прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 60 млрд рублей.