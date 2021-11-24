TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, планирует осваивать новые рынки за рубежом по схеме «регуляторной воронки» — получения банковских и брокерских лицензий или покупки иностранных активов ради лицензий. Об этом журналистам сообщил Павел Федоров, который с 1 декабря станет еще одним главным исполнительным директором группы «Тинькофф» наравне с Оливером Хьюзом, передает РБК. Федоров будет отвечать за реализацию планов по международной экспансии TCS Group.

«Есть вариант того, чтобы мы получали лицензию «с нуля», на нескольких рынках есть возможность приобретения небольших игроков — это касается как небольших банков, так и небольших брокерских домов — для целей получения лицензии. Мы смотрим не на приобретение новых бизнесов, мы смотрим на приобретение лицензий и строительство новых бизнесов, в этом заключается основа нашей стратегии», — сказал топ-менеджер. Он уточнил, что сейчас «Тинькофф» взаимодействует с регуляторами нескольких стран, чтобы понять, где есть «наибольшая вероятность получения полной банковской лицензии и набора брокерских лицензий».

Для этих целей группа сформировала новое бизнес-подразделение Tinkoff Global — оно будет заниматься взаимодействием с регуляторами стран Юго-Восточной Азии, сказал Федоров: «На сегодня уже создана определенная команда: есть люди, которые занимаются продуктом, есть люди, которые занимаются первыми тестами в части онлайн-acquisition (привлечения. — Прим. РБК) клиентов, есть люди, которые смотрят детально на вопросы регулярного обеспечения бизнеса». По словам топ-менеджера, Tinkoff Global будет юридически оформлена как холдинговая компания.

TCS Group объявила о планах экспансии на международных рынках весной 2021 года, но топ-менеджмент «Тинькофф» по-прежнему не раскрывает перечень стран, где может быть запущен финансовый бизнес. В августе стало известно, что компания собирается открыть цифровой банк на Филиппинах с акционерным капиталом около 60 млн долларов. Это было вынужденное раскрытие по регуляторным соображениям — пока группа не готова называть конкретные страны, сказал Хьюз. В разговоре с журналистами он, однако, упомянул совместную с Федоровым командировку в Индию.

«Мы смотрим на ряд рынков в Юго-Восточной Азии: это Филиппины и два-три рынка в регионе. Формально Индия не находится в Юго-Восточной Азии. Мы осуществляли с Оливером [Хьюзом] в сентябре небольшую поездку по рынкам для ознакомления. Она на самом деле касалась тестирования «на земле» наших гипотез относительно некоторых этих географий. Сегодня в нашей «регуляторной воронке» находятся три-четыре рынка», — прокомментировал Федоров. Он подчеркнул, что в будущем все будет зависеть от прогресса «Тинькофф» в получении лицензий. «Но мы уверены, что сможем существенно расширить и масштаб, и глубину деятельности «Тинькофф» на внешних рынках», — заключил топ-менеджер.

По словам Хьюза, в расширенный список новых потенциальных рынков для «Тинькофф» входят четыре — шесть локаций. Но отбор конкретных стран и запуск там проектов будут долгими, предупредил он.

«Хочу подчеркнуть: ничего здесь быстрого не будет, потому что процесс посещения, изучения этих разных рынков в нашем длинном списке, тестирования наших гипотез, наши первые разговоры с регуляторами, не говоря вообще про процесс M&A, — это длительный процесс. Это многолетний проект, ничего быстро не появится. Мы хотим немного охладить ожидания, чтобы люди не думали, что [мы] появимся быстро на шести рынках в развивающихся странах. Такого не будет», — сказал Хьюз.

Ранее Федоров указывал в разговоре с РБК, что инвестиции TCS Group в международное направление составят до 200 млн долларов собственных средств на начальном этапе. Как следует из отчетности группы на 30 сентября, собственные средства «Тинькофф» достигли 163 млрд рублей, с начала года капитал вырос на 28%. За девять месяцев 2021 года TCS Group заработала 46,8 млрд рублей, финансовый результат компании в III квартале снова стал рекордным — 16,5 млрд. Топ-менеджмент «Тинькофф» сохранил прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 60 млрд рублей.

Группа «Тинькофф» сообщила о рекордной прибыли по МСФО за III квартал и девять месяцев

Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам III квартала 2021 года и девяти месяцев составила 16,5 млрд и 46,8 млрд рублей соответственно, увеличившись на 31% и 57% по сравнению с показателями за аналогичные периоды прошлого года (12,6 млрд за III квартал 2020-го и 31,9 млрд за девять месяцев прошлого года). Такие консолидированные финансовые результаты по МСФО представлены в релизе группы.