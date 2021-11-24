Промышленное производство в России выросло в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, по сравнению с сентябрем 2021 года — на 4,8%. Такие данные приводит Росстат .

За десять месяцев рост составил 5% в сравнении с январем — октябрем 2020 года.

«Увеличение объемов производства по сравнению с октябрем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,9%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 8%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 6,3%, обрабатывающие производства — на 4,5%», — уточняют в ведомстве.

Рост промпроизводства в октябре 2021 года по сравнению с периодом до начала пандемии COVID-19 (по сравнению с октябрем 2019-го) составил 1,8%. При этом сырьевой сектор увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,1%, обрабатывающие производства — на 1,4%, энергетический сектор — на 4,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 16,9%.



Росстат также скорректировал индексы производства за сентябрь в связи с тем, что часть респондентов предоставили в своих отчетах за октябрь уточненные данные за предыдущий период. Оценка роста в сентябре-2021 к соответствующему периоду прошлого года увеличена на 0,1 процентного пункта — с 6,8% до 6,9%, следует из материалов ведомства.