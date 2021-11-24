Фантасты часто представляют себе будущее, где миром правит компания-монополист и все сферы человеческой жизни подчиняются только ей. Эра экосистем — новая реальность, которая уже набирает обороты. Насколько высока будет плата за комфорт для простого обывателя, ведь компании будут знать о пользователей все и такого понятия, как тайна личной жизни просто не будет существовать?