СберБанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.ru Group Limited (VK). Об этом в среду объявили в «Сбере».
О подписании обязывающих документов по продаже СберБанк сообщал ранее в ноябре, уточняя, что стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.
АО «МФ Технологии» — совместное предприятие, основной задачей которого является реализация проектов в сфере цифровой экономики, напоминают в кредитной организации. Согласно материалам, публиковавшимся ранее, компания «МФ Технологии» создавалась «МегаФоном», Газпромбанком, госкорпорацией «Ростех» и холдингом USM.