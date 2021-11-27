РГС Банк предлагает оформить автокредит от 10,3% на покупку новых автомобилей наиболее популярных иностранных марок крупнейших автоконцернов. Список автомобилей дополнен марками Volvo, Porsche, Mazda, Subaru, Haval и Chery, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиентам доступно получение залогового кредита по двум документам на сумму от 300 тыс. рублей до 8 млн рублей, на срок до семи лет, с нулевым первоначальным взносом.

«Базовая процентная ставка — от 12,3% годовых в рублях. К указанной ставке может быть применен дисконт 1% при оформлении договора добровольного личного страхования и еще 1% — при страховании транспортного средства в одной из соответствующих требованиям банка страховых компаний на весь срок действия кредитного договора. Таким образом, минимальные ставки кредитования стартуют от 10,3%», — отмечается в релизе.

Также в список автомобилей, попадающих под специальные условия, входят японские бренды (Infiniti, Mitsubishi, Lexus, Nissan, Suzuki, Toyota) и европейские марки (Jaguar, Land Rover, Mini, Renault, Skoda, Smart), в том числе популярные немецкие автомобили (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen).

Как уточняют в банке, сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. Предложение доступно в дилерских центрах партнерской сети, а также в отделениях банка в более 90 городах по всей России.