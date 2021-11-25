За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25%, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба — практически не изменилась», — сказала она, отметив, что до конца этого года эксперты не ждут открытия новых направлений.

Ломидзе также уточнила, что роста цен на праздничные каникулы в Египте не фиксируют. «Средняя стоимость новогоднего отдыха на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция — примерно по той же цене, но у них разные климатические условия. Как зимнее направление Египет выигрывает», — указала она.

Глава АТОР назвала пятерку зарубежных лидеров на Новый год — Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. При этом подчеркнула, что путевки на последние практически распроданы.

По России востребованы Краснодарский край, Крым и соседняя Абхазия. За ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.