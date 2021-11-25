Минцифры РФ и Минфин РФ согласовали три значимые меры налогового стимулирования в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые прежде всего связаны с увеличением спроса, прежде всего влияют на мотивацию заказчика. Первая мера предусматривает, что если компании расходуют средства на внедрение решений в сфере искусственного интеллекта — мы говорим про российские решения, то фактически в затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу налога на прибыль», — сказал министр.

Он отметил, что вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных аппаратных комплексов, а третья — предоставит возможность регионам вводить инвестиционный вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Министр также сообщил, что, по данным ЦБ РФ, экспорт российского ПО и услуг по разработке за полгода вырос на 18,5% против показателя прошедшего года. «В цифрах — это 2,9 миллиарда долларов», — подчеркнул глава министерства. Кроме того, по итогам девяти месяцев 2021 года дополнительные налоговые отчисления от IT-отрасли составили 48 млрд рублей.

Шадаев также привел данные Росстата, согласно которым за девять месяцев текущего года «отгрузка» российскими IT-компаниями своих решений вместе с услугами и с работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, превысив объем 1,14 трлн рублей. «По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий», — отметил министр.