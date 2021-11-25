Россияне, которые вкладывали деньги в столичные новостройки на этапе котлована в 2020 году, начинают перепродавать эти квартиры, не дождавшись окончания строительства, пишет «Коммерсант» . По итогам января — сентября 2021 года количество сделок по переуступке прав на будущее жилье увеличилось на 38,2% год к году.

В январе — сентябре 2021 года в новостройках Москвы было заключено 4,7 тыс. сделок по переуступке договоров долевого участия, подсчитали в «Метриуме». Это на 38,2% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 17,5% больше показателя 2019 года, уточнила управляющий партнер компании Надежда Коркка. В 2021 году на общий объем покупок в новостройках приходится 19% сделок по переуступленным правам, отметила председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Инвесторы, которые приобретали квартиры в 2020-м, начинают перепродавать эти лоты, не дожидаясь завершения строительства, пояснил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

В 2020 году с началом действия программы субсидированной ипотеки под 6,5% граждане стали активно вкладываться в недвижимость в новостройках. Всплеск количества сделок, в частности в инвестиционных целях, привел к росту продаж на рынке первичного жилья. Всего в 2020 году московскими девелоперами было продано 4,7 млн кв. м (или 86,6 тыс. лотов) квартир и апартаментов в новостройках, что на 12% больше, чем в 2019 году, подсчитали аналитики ГК ФСК. Тогда доля инвесторов могла доходить до 50% от общего объема продаж, добавил гендиректор «ПроГород» (входит в «ВЭБ.РФ») Александр Чеботарев.

Граждане, которые покупают недвижимость в новостройках с целью заработать, делятся на несколько категорий: те, кто инвестирует на долгосрочную перспективу и сдает квартиры в аренду, и те, кто намерен заработать на росте ее стоимости за время строительства, объяснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Покупатели, рассчитывающие на быстрый доход, всегда активно совершают сделки по приобретению жилья на самых ранних этапах их реализации и перепродают их через 10—18 месяцев на волне растущей цены, сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. На таких спекуляциях можно заработать гораздо больше, нежели на сдаче в аренду, подчеркнула Надежда Коркка. «Доходность от сдачи квартиры в аренду не превышает 5—7% годовых», — добавила она.

При этом квартиры, приобретенные в 2020 году, принесли около 40% прибыли, или 20—25% годового дохода, добавил Александр Гуторов. В уникальных же проектах премиум-сегмента размер прибыли мог достигать 60—70% за инвестиционный цикл, если клиент успевал приобрести лот на самом его старте, сказал Чеботарев. Даже те, кто приобрел площади в новостройках массового сегмента в первом полугодии 2021 года, сейчас могут заработать 10—20% при перепродаже, отметила руководитель отдела продаж «Мармакса» Анна Терехова. Это возможно из-за значительного удорожания недвижимости: по итогам сентября цены в московских новостройках достигли 273 тыс. рублей за 1 кв. м, увеличившись год к году на 28%, согласился CEO Dataflat.ru Александр Пыпин.