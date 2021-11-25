ВВП России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень, ситуация на рынке труда улучшилась. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (форум «Азия — Европа»).

«По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций», — сказал он.

По словам главы правительства, приоритетом работы властей стран АСЕМ в настоящее время должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. «Россия готова принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются», — добавил он.