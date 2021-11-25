Московский Кредитный Банк начислит дополнительный процент по вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» новым и действующим клиентам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка по депозиту увеличена с 6,25% до 7,25% и действует при размещении суммы от 1 тыс. до 20 млн рублей на срок 185 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока вклада.

«Повышенная ставка действует для клиентов, у которых размер вносимых средств в рамках акции превышает совокупный остаток денежных средств в рублях или рублевом эквиваленте на всех счетах за последние 30 дней до даты его открытия или для клиентов, у которых за последние 30 дней на момент открытия вклада денежные средства отсутствовали. Открытие вклада осуществляется безналичным способом», — говорится в релизе.



Акция действует до 28 февраля 2022 года.