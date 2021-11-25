Банк России установил тарифы для банков за свои услуги по сценариям, которые должны пополнить линейку сервисов Системы быстрых платежей в 2022 году. Это позволит банкам заранее просчитать бизнес-модели по мере готовности реализовать у себя новые возможности системы, отмечает регулятор.

Планируется, что с 1 января 2022 года в СБП будут доступны В2В-операции — переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом банки будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам. Тарифы регулятора по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Весной будущего года ожидается подключение еще одного сервиса — переводов граждан в пользу государства (C2G-операции). Здесь тарифы Банка России для кредитных организаций будут нулевыми.

Напомним, что сегодня СБП позволяет делать переводы между счетами граждан в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и так далее (В2С-операции).