Банк России установил факт манипулирования рынком облигаций АО «Тринфико Холдингс» в период с 29 марта по 25 сентября 2019 года. Об этом проинформировала пресс-служба регулятора.

Как следует из сообщения, сделки с облигациями заключались на организованных торгах между банком «Держава» и его клиентами: ООО «Лэндброкер» (c 8 сентября 2021 года — ООО «Лэнд-Б»), ООО «Держава-Платформа», АО «Планета-Финанс», а также между компаниями «Держава-Платформа» и «Планета-Финанс».

«Лица заключали сделки с облигациями по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени. Во всех сделках, заключенных в проверяемый период между указанными лицами, выявлены существенные отклонения объема торгов, большинство сделок привели к существенным отклонениям цены облигаций», — рассказали в ЦБ.

Кроме того, между банком «Держава» и иными лицами выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи.

Согласно выводам проверки, данные сделки относятся к манипулированию рынком, и вышеперечисленные организации нарушили законодательный запрет на такие действия.



Банк России направил АКБ «Держава», ООО «Лэнд-Б», ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс» предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Как сообщил, комментируя информацию ЦБ, председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов, в неопубликованной части отчета регулятора также содержится вывод о том, что в результате описанных действий не было пострадавших.

«Факт сговора между клиентами для совершения сделок, близких по цене к номиналу, мы не подтверждаем», — подчеркивает глава банка.

«Мы не считаем совершенные нами и нашими клиентами сделки манипулированием с точки зрения здравого смысла, — обозначает свою позицию Скородумов. — Публикация на сайте ЦБ явилась, на наш взгляд, следствием правовой коллизии. С точки зрения закона манипулированием считается любая ситуация, когда сделки совершает ограниченная группа лиц, — даже если эти сделки экономически обоснованы и не несут ущерба другим участникам рынка. Действия, в результате которых цены на рынке возвращаются к разумным, признаются манипулированием, так как всплески цен точечные (на незначительные суммы и совершены неустановленными лицами), а вот сделки с неликвидной бумагой по обоснованным ценам подлежат проверке».

По словам банковского топ-менеджера, ни одна сделка АКБ «Держава» или его клиентов, в том числе упомянутых в публикации, не отличалась по цене от 100% номинала более чем на 0,1%. «Купон по данным облигациям составлял 10% годовых, облигации были полностью выкуплены эмитентом по оферте в июне 2021 года. Всеми известными нам держателями облигаций был получен доход, близкий к ставке купона… Нам не известно, кто на рынке совершал сделки, существенно отличающиеся от номинала, о чем и было сообщено ЦБ РФ в ходе проверки», — добавляет он.

«Предписание «не допускать аналогичных нарушений» получили. Нам придется отказывать в исполнении клиентских заявок, если они составляют значительную долю в общем обороте торгов. Со стороны ЦБ мы ожидаем мер по изменению текста закона или разъяснений для брокеров о том, как исполнять разумные, но крупные заявки клиентов», — отмечает Скородумов.



«Мы понимаем, что регулятор вынужден следовать букве закона, и сообщили ЦБ РФ нашу позицию о необходимости пересмотра формулировки закона. Надеемся на понимание регулятора, клиентов и всех участников рынка», — заключает глава «Державы».