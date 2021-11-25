Группа Росбанка по итогам девяти месяцев текущего года получила 15,7 млрд рублей чистой прибыли за исключением эффекта переоценки открытой валютной позиции, что на 73% больше результата за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль после налогообложения составила около 15,5 млрд (плюс 16%). Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

Чистый процентный и комиссионный доходы выросли в годовом выражении на 2% и 11% соответственно. Уровень отчислений в резервы уменьшился на 79% до 2,6 млрд рублей.

Портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 17% с начала года до 342 млрд рублей, розничный кредитный портфель — на 7% до 575,8 млрд.



Портфель текущих счетов и депозитов юридических лиц вырос за девять месяцев на 11% до 652,7 млрд рублей, при этом портфель текущих счетов и депозитов физических лиц уменьшился с начала года на 1%, составив 328,2 млрд.