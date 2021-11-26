Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Экспобанк предлагает счет «Накопительный+» с доходностью до 10% годовых на остаток. Согласно условиям, счет «Накопительный+» открывается при оформлении «Накопительной» карты. На остаток по счету до 5 млн рублей в декабре и январе будет начисляться 10% годовых (при тратах по карте более 10 тыс. рублей в месяц) или 8% годовых (при сумме операций менее 10 тыс. рублей). С февраля 2022 года процент по счету составит 7,5% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей) или 5% (при сумме операций по карте до 10 тыс. рублей).

ВТБ повысил доходность по промовкладу «Надежная основа» до 8% годовых. Депозит предусматривает размещение средств на год и льготную ставку при досрочном расторжении договора. Ставка по депозиту теперь составляет 7% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент открывает его в «ВТБ Онлайн» или через устройство самообслуживания, и 6,8% годовых при размещении средств в отделении банка. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по продукту повышается на 1 процентный пункт — до 8% и 7,8% соответственно. Минимальная сумма годового вклада составляет 30 тыс. рублей. Проценты по депозиту ежемесячно капитализируются на его счет или выплачиваются на отдельный счет. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются в зависимости от времени, в течение которого средства хранились на депозите, в этом случае ставка может составлять до 3,5% годовых.

Банк также предложил состоятельным клиентам новый вклад «Ценность достижений». Доходность нового продукта составит 8,04% годовых без дополнительных условий. Вклад для сегмента «Привилегия» открывается на новые для банка средства. Разместить его можно в отделениях ВТБ. Срок — 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.



Металлинвестбанк повысил ставки по вкладу «Максимальный доход» и накопительным счетам «Доходный» и «Комфортный». Доходность по вкладу «Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) составит 5,5—8,7%, ежемесячно (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) — 7,6—8,2% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора для депозитов, открытых на срок 367, 550, 740, 1 100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней проценты начисляются, исходя из одной второй ставки, установленной по депозиту. Оформить вклад можно в офисе банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение. При открытии депозита через платформу личных финансов «Финуслуги» на 1 100 дней доходность теперь составляет до 8,7% годовых в рублях, на 181 день — 7,8%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Ставка по накопительным счетам составит до 8,5% годовых, выплата процентов — на ежедневный остаток.

Московский Кредитный Банк начислит дополнительный процент по вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» новым и действующим клиентам. Максимальная ставка по депозиту увеличена с 6,25% до 7,25% и действует при размещении суммы от 1 тыс. до 20 млн рублей на срок 185 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока вклада. Повышенная ставка действует для клиентов, у которых размер вносимых средств в рамках акции превышает совокупный остаток денежных средств в рублях или рублевом эквиваленте на всех счетах за последние 30 дней до даты его открытия или для клиентов, у которых за последние 30 дней на момент открытия вклада денежные средства отсутствовали. Открытие вклада осуществляется безналичным способом. Акция действует до 28 февраля 2022 года.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Всероссийский Банк Развития Регионов ввел новый вклад «Исполнение желаний». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на срок от 181 до 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 7,9—8,1% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или счет банковской карты либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть вклад можно до 31 декабря этого года.

Абсолют Банк повысил процентные ставки по депозиту «Растивклад» в рублях. В зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,95—1 процентный пункт и составляет 4,4— 5,6% годовых. Открывается депозит на сумму от 10 тыс. рублей сроком от 31 до 730 дней. Дополнительные взносы возможны от 3 тыс. рублей. Расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются.

Газэнергобанк из банковской группы СКБ-Банка повысил ставки по всей линейке вкладов. Доходность вклада «Обыкновенное чудо» составляет теперь до 8%. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — до 1 080 дней. По вкладу «Исполнение желаний +» клиенты Газэнергобанка получат до 7,6% годовых. Средства можно разместить в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей, срок вклада — 270 или 367 дней. Оформить вклад «Активный счет» можно в сумме от 10 тыс. до 50 млн рублей по ставке до 6,3% годовых. Максимальная ставка при открытии вклада «Счастливая монета» через систему дистанционного банковского обслуживания «ГЭБ Онлайн» составляет теперь 7,5% годовых. Срок привлечения средств — до 1 080 дней, сумма — от 10 тыс. до 100 млн рублей, периодичность выплаты процентов — каждые 90 дней. Вклад также можно разместить в долларах или евро. Ставка по вкладу «Пенсионный» повышена до 5,8% годовых. Срок размещения — до 1 080 дней, сумма — от 1 тыс. рублей. Выплата процентов происходит один раз в месяц, предусмотрена возможность пополнения вклада. Открыть вклад «Исполнение желаний» можно со ставкой до 7,4% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней. При оформлении вклада «Исполнение желаний» на Банки.ру доходность по депозиту составит 8,5% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Банк «Санкт-Петербург» повысил процентные ставки по вкладам «Зимний Петербург» и «Зимний Петербург онлайн». По вкладу «Зимний Петербург» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3—1 п. п. и составляет 5,6—7,2% годовых. Открывается депозит от 10 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 1 097 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. По вкладу «Зимний Петербург онлайн» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3—1 п. п. и составляет 6—7,5% годовых. Открывается депозит от 50 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 1 097 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



Банк «Зенит» запустил новый премиальный вклад «Янтарный блюз» с плавающей ставкой, которая зависит от первоначальной суммы размещения средств и ключевой ставки Банка России. Максимальная доходность сейчас составляет 7,19% годовых с учетом капитализации процентов. Открыть вклад можно в сумме от 10 млн рублей на срок от 91 до 550 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования, также возможна капитализация процентов. Разрешаются пополнение вклада на сумму от 1 млн до 100 млн рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока и расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка. Пролонгация возможна на условиях вклада «Высокий доход Премиум». В течение срока действия вклада клиентам предлагаются на льготных условиях «Карта привилегий» Masterсard Platinum, Visa Platinum или UnionPay Platinum, а также Masterсard World Elite или Visa Infinite.



Банк «Национальный Стандарт» дополнил линейку вкладов специальными предложениями — вкладами «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн». Данные вклады можно разместить на срок 190 и 370 дней на сумму от 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Частичное изъятие денежных средств не предусмотрено. Доходность по вкладу «Зимний стандарт» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,65% до 8% годовых. Ставки по вкладу «Зимний стандарт онлайн» (открывается на сроки от 190 до 370 дней) составляет от 7,8% до 8% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Почта Банк запустил предновогодний промовклад «Горячий сезон». Ставка по традиционному промовкладу Почта Банка «Горячий сезон» увеличена на 0,5% и составляет 7,75%, а максимальная сумма — до 10 млн рублей. Вклад открывается на один год, без пополнений и снятий. Проценты выплачиваются в конце срока. Клиент может открыть только один вклад «Горячий сезон». Открыть депозит можно лишь в отделениях и точках продаж банка, в том числе в филиалах Почты России. После открытия в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.

УБРиР и ВУЗ-Банк запустили специальное предложение для новых клиентов — вклад «Хороший старт». Средства на депозит принимаются по ставке 7,5% годовых на шесть месяцев с выплатой процентов в конце срока. Оформить вклад могут клиенты, у которых на 16 ноября 2021 года не было действующего срочного депозита в банке, оформленного в офисе, через мобильное приложение или интернет-банк. Минимальная сумма открытия — 1 тыс. рублей. Вклад можно пополнять без ограничений, расходные операции по нему не предусмотрены. Кроме того, банки повысили ставки по всей линейке вкладов на 0,35—0,55 процентного пункта в зависимости от срока размещения. Теперь максимальная доходность по вкладам достигает 8,5% годовых. Максимальную доходность можно получить, открыв вклад «Удобный» на срок до трех лет, с подключением пакета услуг «Все под контролем». При оформлении накопительного страхования жизни клиент также может получить повышенную ставку, но уже через год.

ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking «Созвездие». Диапазон увеличения ставок составил 0,6—1,6 процентного пункта. Максимальная ставка 8,63% годовых действует по вкладу «Большая медведица». Депозит можно оформить на сроки от трех месяцев до трех лет, условия предусматривают пополнение в течение 60 календарных дней с даты открытия. Процентная ставка варьируется в зависимости от выбранного срока размещения средств. По депозиту «Малая медведица» ставка увеличена максимально до 8,51% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года. По вкладу «Феникс» при размещении на два года и с возможностью частичного снятия клиенты могут получить повышенный доход до 7,5% годовых. Доходность по вкладу «Орион» с возможностью снятия и пополнения составит до 7,04% годовых при размещении на срок три года и выборе ежемесячной капитализации процентов. Депозит «ПСБ Private Banking | Приветственный» (с возможностью полного досрочного снятия средств с сохранением накопленного дохода) позволяет получать до 7,5% годовых при размещении средств на два года, до 7,3% — при размещении на один год.

Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Мультивалютный+» в рублях. Рост составляет до 0,7 процентного пункта, максимальная доходность — 7,2% годовых. Открыть вклад можно сразу в четырех валютах (рубли, доллары, евро и юани) и конвертировать валюты самостоятельно внутри вклада. Периодичность и сумма перевода части вклада между счетами неограниченны. Перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, который используется в момент совершения операции.

Инбанк ввел в линейку предложений Private Banking вклад «Новая вершина». Этот финансовый инструмент с повышенной ставкой будет доступен клиентам, разместившим новые денежные средства в период с 17 ноября по 30 декабря 2021 года. Максимальная доходность по нему составит 8,3% годовых в рублях с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма вклада — 10 млн рублей или 100 тыс. в иностранной валюте (евро или долларах США). Ограничений по максимальной сумме взноса нет. Возможность пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрена. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются на текущий счет вкладчика. Срок вклада фиксированный — 367 дней.