Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Как сообщает нижняя палата российского парламента, закон предусматривает уточнение формы полиса ОМС, представляющего собой уникальную последовательность символов, которая присваивается застрахованным гражданам. Полис может быть предоставлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрихкода.

В результате принятых изменений сервис получения полиса ОМС для граждан не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права (рождения, гражданства).

«Переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом, уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении», — добавил он.

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — подчеркнул спикер Госдумы.



Кроме того, законопроектом предлагается продлить до 2024 года выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров. «Это важное решение: именно ранняя диагностика повышает шансы на положительный результат лечения», — отмечал ранее Володин.