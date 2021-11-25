Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Как
В результате принятых изменений сервис получения полиса ОМС для граждан не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права (рождения, гражданства).
«Переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом, уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении», — добавил он.
«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — подчеркнул спикер Госдумы.
Кроме того, законопроектом предлагается продлить до 2024 года выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров. «Это важное решение: именно ранняя диагностика повышает шансы на положительный результат лечения», — отмечал ранее Володин.